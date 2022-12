El momento en que Elon Musk es abucheado en el show de Dave Chappelle (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Durante el programa de comedia de Dave Chappelle en San Francisco, Musk recibió fuertes abucheos en el escenario y los miembros de la audiencia se negaron a dejar que Musk hablara por el micrófono. Una serie de videos de Twitter eliminados desde entonces muestra a Musk tambaleándose junto a Chappelle y más tarde, Chris Rock. Si bien no se permitieron teléfonos dentro del estadio, varias personas filtraron imágenes del espectáculo.

Por Entretenimiento News

“Damas y caballeros, hagan ruido por el hombre más rico del mundo”, dijo Chappelle mientras actuaba en el Chase Center. “Saludos y abucheos, ya veo. Elon… Parece que algunas de las personas a las que despediste están en la audiencia”.

Musk finalizó su compra de Twitter en octubre e inmediatamente comenzó a revisar la plataforma de redes sociales, incluida una serie de despidos drásticos. Actualmente se está investigando si Musk ha convertido el espacio de oficinas del Área de la Bahía en viviendas para que los empleados trabajen las 24 horas.

“You weren’t expecting this, were you?” Elon Musk booed relentlessly for several minutes when introduced at Dave Chappelle’s show in San Francisco. pic.twitter.com/fJtAZPzqJx

— Mike Sington (@MikeSington) December 12, 2022