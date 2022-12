Se desarrolló un incendio en las oficinas de Twitter, según Elon Musk

Click to share on Google News (Opens in new window)

Las oficinas centrales de Twitter sufrieron un pequeño incendio a principios de esta semana y todos los trabajadores tuvieron que ser evacuados, informó Elon Musk, dueño de la compañía, este sábado en sus redes sociales.

Por RT

El empresario aclaró más tarde que un armario eléctrico se incendió en el edificio, aunque no especificó las causas que originaron las llamas.

Funny thing is that there was actually a little fire at Twitter HQ earlier this week! Whole building was evacuated.

— Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2022