Nuevo golpe a la libertad de expresión en Venezuela: silencian y atacan principales medios de comunicación en Táchira

Al menos tres de los principales medios de comunicación en el estado Táchira han sufrido ataques cibernéticos en los últimos meses, situación que se ha agravado en la última semana con el bloqueo de las cuentas de Instagram de Diario La Nación, Táchira Noticias y Diario de Los Andes, además de la amenaza a otras cuentas informativas a las que Periodistas se han visto obligados a migrar y a reinventarse, tras el cierre de medios impresos y emisoras.

Luz Dary Depablos // Corresponsalía LaPatilla.com

El silencio comunicacional en la entidad andina se ha percibido en los últimos días, luego de ser bloqueadas las cuentas de IG de los medios locales con mayor interacción, pues las redes se convirtieron en la ventana más inmediata para los tachirenses para poder acceder a la información de manera oportuna, ya que el acceso a los medios impresos cada vez es más limitado con menos tiraje y menos contenido. Son pocos los medios impresos que aún sobreviven.

Hace una semana el equipo de Diario La Nación celebraba haber alcanzado 300 mil seguidores y convertirse en la actualidad, en el medio de Táchira con más audiencia en IG, donde era publicado el contenido elaborado por un grupo de reconocidos periodistas, sin embargo, este domingo en horas de la tarde la cuenta fue bloqueada.

“No sabemos a qué se debe, porque no nos llega reporte, no nos dicen por qué, si es porque infringimos en alguna norma” manifestó Omaira Labrador, directora de Diario La Nación, quien aún desconoce el motivo del bloqueo.

Labrador considera que se trata de un atentado contra la libertad de información. “Aunque es una red social, es una cuenta con muchísima interacción, una cuenta muy trabajada, hay 42 mil publicaciones, 300 mil personas que nos siguen, hay más de ocho años de trabajo en esa cuenta y de estrategias para estar donde estamos”, enfatizó.

También señaló que se está atentando con el derecho al trabajo, con el derecho del acceso a la información y con una red social de un medio de comunicación de 54 años. “Estamos ocupados en recuperar nuestra cuenta y luego en las acciones que se tomen para determinar si fue un ataque masivo, un grupo de personas que no les gustó alguna publicación o si infringimos en alguna norma”.

Aunque les queda la cuenta alterna de @LaNacionRadio no tienen el mismo alcance, pues es una cuenta que hasta ahora está iniciando.

Cabe destacar, que recientemente un usuario en Twitter mostró una imagen haciendo referencia al bloqueo de cuentas de IG de medios locales y amenaza con el posible bloqueo de otras cuentas de noticias de Táchira, por lo que la directora de Diario La Nación, dijo que, “no sabemos si es coincidencia o un ataque, o esta gente está buscando llamar la atención para mostrar que logran cerrar cuentas”.

Igualmente, María Eugenia Alviarez, directora de la cuenta de Táchira Noticias, la cual ha sido bloqueada en dos ocasiones, manifestó preocupación por la situación que viene ocurriendo desde hace varios días con cuentas informativas de la región.

“Hace un poco más de un año nosotros teníamos una cuenta en IG con más de 450 mil seguidores, ese medio sufrió un ataque, lamentablemente no pudimos recuperarlo para ese momento, comenzamos con una cuenta alterna y por haber creado la marca nos sirvió para que con el nuevo usuario lograramos alcanzar en meses más de 178 mil seguidores, la cual también nuevamente sufrió un ataque hace 12 días, gracias a Dios logramos contactar algunas personas, logramos enviar unos mensajes, logramos enviar algunos datos a través de IG y logramos recuperarla”, explicó la Periodista de Táchira Noticias.

Alertó al Colegio Nacional de Periodistas y a sus seguidores que esta situación hasta los momentos solo se ha reportado en el estado Táchira, donde personas que no se identifican en las redes amenazan a las cuentas informativas con hakearlas, asimismo, una cuenta que es administrada por personas que no se identifican, copió su marca y estaría publicando información no verificada con su nombre.

También aseguró que, “sin duda alguna se convierte en un delito informático para quienes están cometiendo este tipo de acciones y coartar nuevamente la libertad de expresión de muchos periodistas que nos hemos reinventado para tratar de mantener informados, no solo a los tachirenses, sino también a los venezolanos que se encuentran en el resto del país y en otras fronteras”.

Diario de Los Andes de Táchira, Mérida y Trujillo también fueron silenciados

Diario de Los Andes (DLA), también se suma a la lista de cuentas informativas de IG que fueron bloqueadas. Durante décadas este medio de comunicación de los estados andinos, se ha caracterizado por mostrar denuncias, problemas en las comunidades y protestas.

“Es una ventana que se cierra, pareciera que no existiéramos porque es un medio de comunicación que dejó de salir en papel en Táchira, Mérida y Trujillo, aproximadamente hace un mes salimos como semanario, pero solo en Trujillo. Mucha gente creyó que, porque habíamos dejado de salir en papel y por ser solo web o aparecer en multiplataforma, mucha gente pensó que habíamos desaparecido”, destacó, Mariana Duque, coordinadora de DLA en Táchira.

La cuenta de DLA, se había convertido en la principal ventana informativa en los tres estados andinos, la cual contaba con más de 100 mil seguidores, pero hace tres meses fue hakeada y finalmente eliminada por IG.

“Esto es una guerra constante, una lucha por mostrarle a la gente que estamos vivos. Ahora se crean boletines con las noticias que se van haciendo y se distribuyen por los grupos de WhatsApp, en nuestros estados, en twitter. Es un esfuerzo fuerte porque por donde intentamos meternos por ahí nos dan”, resaltó la periodista.

Mariana Duque, indicó que, “antes era @diariodlosandes, ahora pasamos a ser @Diario.losandes, por supuesto es bastante complicado crecer de esa manera, eso nos afecta puesto que lo que nosotros hacíamos, los videos, las noticias se veían más, ahora son menos las visualizaciones que se registran”.

“Como Periodista siento que esto es un ataque a la libertad de expresión, quienes tenemos cuentas alternas, también nos están siguiendo de cuentas fantasmas, es decir no tienen fotos, son personas con cuentas nuevas, recién creadas, que no tienen seguidores, no tienen publicaciones y por supuesto, ¿Quiénes son ellos? Ahora son quienes crearon cuentas alternas para denunciar y eliminar cuentas con credibilidad. IG tiene sus normas a nivel internacional y no se da cuenta que esto es un ataque en una zona particular”, dijo, Mariana Duque.

*Lo más lamentable del bloqueo de estas cuentas, principalmente de DLA, es que se perdió parte de la historia de los tres estados andinos de Venezuela. Se perdieron registros de hechos noticiosos, que en algunos casos fueron contenidos únicos y exclusivos.*´

Por otra parte, Lorena Arraíz, representante en Táchira del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), puntualizó que en este estado al menos 10 emisoras dejaron de salir al aire.

“Según los afectados, recibieron llamadas y visitas de Conatel dónde les indicaban que debían dejar de operar por no contar con los permisos reglamentarios. Ante ello, apagaron sus equipos por temor a que se los confiscaran”, acotó.

Arraíz, también aclaró que ha habido reserva por parte de los propietarios, pues “temen que no les otorguen el aval que les permita seguir funcionando si denuncian la situación”.

Por tanto, en Táchira cada vez es más limitado el acceso a la información veraz y oportuna, pues sumado a los bloqueos de cuentas de medios informativos y cierre de medios, se mantiene la censura para acceder a las principales fuentes que dependen de la gobernación y de la alcaldía de San Cristóbal.