“Un hombre con serios problemas”: Lo que dijo Donald Trump sobre la reunión que tuvo con Kanye West

Posteado en: USA

Donald Trump se refirió sobre la reunión privada que tuvo con el rapero Kanye West, a quien le ofreció un consejo sobre su intención de postularse a la presidencia de Estados Unidos en 2024.

Por El Diario NY

“Así que ayudo a un hombre con serios problemas, que casualmente es negro, Ye (Kanye West), que ha sido diezmado en sus negocios y prácticamente en todo lo demás, y que siempre se ha portado bien conmigo, al permitir su solicitud de una reunión en Mar-a-Lago (recidencia de Trump en Florida), a solas, para que pueda darle un ‘consejo’ muy necesario“, escribió el ex mandatario en Truth Social.

“Se presenta con tres personas, dos de las cuales no conocía, la otra una persona política que no he visto en años. Le dije que no se presentara a las elecciones, una total pérdida de tiempo, no puede ganar“, agregó.

El rapero y comentarista político de extrema derecha Nick Fuentes, a quien han calificado de supremacista blanco por sus comentarios y quien también acudió a la reunión, fueron captados caminando juntos el pasado martes en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Lea más en El Diario NY