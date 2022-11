La “mujer zombie de Seattle” y lo que descubrió la Policía cuando la auxilió

Posteado en: Internacionales, Titulares

Uno de los videos más virales de TikTok y de toda internet en el año 2021 fue, sin lugar a duda, el de la ‘La mujer zombi de Seattle’.

Por eltiempo.com

Todo el misterio que surgió alrededor de esta grabación dio paso a distintas teorías conspirativas, creepypastas, leyendas urbanas y mucho contenido en internet, pues no faltaron los creadores e influenciadores que hayan hablado alguna vez de esto.

El metraje, que parece una escena creada por un programa de animación para una película de terror estilo ‘Guerra mundial Z’ o ‘Resident evil’, finalmente fue desmitificada.

Una mañana paranormal

Ishea Brown, una residente de Seattle, compartió en su cuenta de TikTok (@sixtwentyseven) un video que borró poco tiempo después “por compasión”.

“Cuando miré por la ventana y vi su cara, estaba realmente conmocionada y un poco asustada, porque nunca había visto alguien con ese aspecto”, explicó Brown en dicha red social.

Dicha grabación muestra como una mujer, aparentemente ensangrentada, con la piel pálida, con algunos restos de cabello en su cabeza, deambulaba en una de las calles de la ciudad estadounidense; todo mientras gritaba y caminaba arrastrando los pies. Al parecer, estaba buscando a alguien.

Su apariencia fue lo más llamativo, e hizo creer a más de uno que se trataba de una verdadera ‘mujer zombi’; de esas que uno puede encontrar en una película de terror o de ciencia ficción.

You're telling me the seattle zombie woman was an anti-vaxx protest stunt???? pic.twitter.com/uakAYtCXJb — Mari ? (@Mariicatss) August 26, 2022

“La cara, ropa desgarrada, tres mechones de cabello. Gritos agonizantes. Estaba impactada. La policía terminó viniendo a ayudarla”, recordó.

El aparente estado en el que dicha mujer hizo pensar a muchos de que fue víctima de algo muy severo y, a la vez, extraño. De hecho, en su momento se creyó que había sido drogada, violada, golpeada o que sufría una enfermedad rara.

“En una ciudad como Seattle, no es raro que la gente no tenga los recursos para cuidar adecuadamente su salud mental, su vivienda y su adicción. Entonces, desafortunadamente, no es infrecuente escuchar a alguien gritar así en medio del día”, mencionó en la red social.

De igual forma, Brown mencionó que su ciudad tiene un problema serio relacionado con la salud mental, lo cual la hizo pensar que la misteriosa mujer sería una de las afectadas por esta situación.

En el primer video se puede notar que se ve gravemente herida, con apenas algunos mechones cubriendo su cabeza, lo que parece ser polvo blanco en su rostro y marcas negras alrededor de su boca, junto con un pie herido qué dificulta su caminar y manchas de sangre en el abdomen. — PinkBunnyBitch (@PinkBunnyBitch) May 8, 2021

“Se le prestó atención. La llevaron al hospital, pero no tengo más actualizaciones sobre lo que le sucedió”, concluyó la tiktoker.

Sin embargo, las certezas sobre quién era esa mujer y lo que hacía eran lejanas, dejando muchas incógnitas abiertas.

“Aunque a pesar de la preocupación internacional por su bienestar, su identidad y la verdadera naturaleza del evento se convertirían rápidamente en un misterio en Internet. El caso se conoce simplemente hoy como la ‘Mujer Zombie de Seattle’”, dijo el youtuber Nick Crowler en su canal.

No obstante, hay gente que no se conforma simplemente con lo que se encuentra de primera mano y decide, dentro de sus posibilidades, ahondar en estos temas de una forma más profunda. Todos esos esfuerzos terminaron por dar frutos.

La identidad de la ‘muerta viviente’

Una detective de la Policía de Seattle y youtuber, quien tiene el seudónimo digital de ‘Rebecca MS’, logró encontrar el paradero y la identidad de la mujer zombi luego de más de un año de ardua investigación.

Esto lo logró gracias a un riguroso trabajo analizando pistas en los videos, fechas y comentarios con tal de saber quién era aquella persona. Finalmente, dio con el paradero y el nombre de dicha ‘zombi’: Kimberly Kassai.

Kassai, según narró la detective en su canal de YouTube, se había maquillado aquel día para hacer una especie de protesta política. Se rumoreó que hizo todo ese performance como forma de mostrar su postura en contra de la vacunación por el covid-19.