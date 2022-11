Alicia Silverstone: casi pierde el papel que la hizo la chica más deseada y por qué “Batichica” fue lo peor que le pasó

Sin embargo, en el cine tuvo desaciertos. En 1997 fue la Batgirl en “Batman y Robin”, de Joel Schumacher, pero al contrario de lo que pensaba, la crítica la destruyó. El propio George Clooney quiere sacar de su curriculum su papel de Batman. “Definitivamente esa no fue mi experiencia cinematográfica favorita”, confesó la actriz.

“Dejé de amar la actuación durante mucho tiempo”, reconoció. “Hubo circunstancias de trabajo que no fueron muy favorables en cuanto a cómo se dieron las cosas. Y me alejé y dije no me voy a acercar a eso otra vez”, explicó años atrás.

Cuando se trata de “Clueless” (”Ni idea”) sería difícil encontrar una mejor actriz para interpretar a Cher Horowitz que Alicia Silverstone. La actriz logró encontrar el éxito aportando encanto y corazón a un personaje que de otro modo sería la chica popular tonta y superficial de la secundaria. La idea que tuvo para desarrollar su persona logró la simpatía del público.

En julio de 1995 toda la atención de la prensa estaba puesta en Kevin Costner, quien se preparaba para estrenar la película más cara en la historia del cine, “Waterworld”, que quedó totalmente opacada por “Ni idea”, una adaptación adolescente en tiempos modernos de “Emma“(la novela de Jane Austen ) destinada a la generación X y que se convertiría en un auténtico fenómeno de culto.

Fue la directora y guionista Amy Heckerling quien la eligió para el personaje. Afirmó sintió que había algo especial en ella. “Cuando vi en MTV ‘Cryin’’ me volví loca”, relató Rolling Stone en 1995.

“Ni idea” satiriza el estilo de vida materialista de los estudiantes de secundaria de clase alta de California. Cher Horowitz, una estudiante de secundaria rica y popular que se hace amiga de la nueva estudiante Tai Frasier (Brittany Murphy) y decide cambiar su imagen para ayudarla a encontrar el amor. Mientras hace de casamentera para amigos y maestros, Cher, inicialmente superficial y materialista, comienza a reevaluar sus prioridades y relaciones.

Pero la comedia casi no llega a la pantalla grande. “Las películas para adolescentes no eran un opción. Era casi como una reliquia de las películas de John Hughes en los años 80?, explicó Adam Schroeder, productor de la película, a la revista Vanity Fair:

Fox se negó hacer la película porque querían que se centrara más en los personajes masculinos, y aparentemente la cadena no quería saber nada con el romance entre Cher y su hermanastro, interpretado por Paul Rudd, que le parecía inapropiado.

Heckerling realmente creía en la película, que también estuvo protagonizada por Stacey Dash, Donald Faison y Breckin Meyer.

Paramount Pictures tomó el mando de la película y Heckerling, que primero había quitado escenas para apaciguar a la cadena, fue convencido por el productor Scott Rudin de volver a poner todo en el guion.

Silverstone tenía enfrente grandes nombres que el estudio también tenía en mente. Angelina Jolie fue mencionada en un momento, pero Carrie Frazier, directora de casting, se dio cuenta de que no era la indicada. Gwyneth Paltrow, Keri Russell, Tiffani Thiessen y Reese Witherspoon también fueron tenidas en cuenta para personaje de Cher.

La actriz reconoció que no estaba segura acerca de su papel al principio ya que representaba “todo lo que detestaba” ya que había crecido rodeada de personas materialistas cuando era más joven y definitivamente no quería interpretar a una en la pantalla. Durante meses evitó trabajar en el personaje hasta que se dio cuenta de que su mirada estaba obstaculizando las buenas cualidades de Cher.

Silverstone comenzó a admirar la compasión del personaje. En diálogo con Vogue en 2020, explicó: “Me di cuenta de que solo yo la juzgaba, y una vez que comencé a trabajar en ella, encontré todo el corazón y todo el amor. Puse todo de mí en este papel con estos otros aspectos que eran vergonzosos”. La actriz logró transmitir la bondadosa inocencia de Cher y la hizo perfecta para “Ni idea”.

Cuando le llegó la fama que “Ni idea” le traería no estaba preparada. De hecho, no tenía idea de que estaba en una gran película. “Sí, cambió mi vida”, dijo Silverstone a Variety. “Yo era tan inocente y solo estaba haciendo otro trabajo”, compartió

Silverstone aún no tenía 20 años y se convirtió en la actriz joven más deseada de Hollywood. “Es una estrella cinematográfica de 18 años con la que muchísimos hombres sueñan con acostarse”, decía la primera línea de un perfil publicado por Rolling Stone.

Convertirse en la adolescente más famosa de los Estados Unidos no fue fácil para ella. “Fue abrumador y muy intenso”, le dijo Silverstone a la actriz Mena Suvari. “Hice ‘Ni idea”, y luego, nueve películas más. Fue mucha atención”.

En el apogeo de su fama, firmó un contrato multimillonario Colombia Pictures , una oportunidad que le dio más poder que cualquier otro adolescente en la industria en ese momento. Pero ella estaba abrumada e incómoda con tanta atención. En los años que siguieron, se tomó un descanso de actuar en la pantalla grande. “Me reencontré con mi amor por la actuación, pero en ese momento no sabía nada en lo que me estaba metiendo”, confesó la estrella.

La muerte de Brittany Murphy

“Brittany no se parecía en nada a su papel de Tai”, remarcó Silverstone en diálogo con Vogue sobre la actriz, quien murió a los 32 años el 20 de diciembre de 2009, por una neumonía. Cinco meses después, también fallecía su esposo, Simon Monjack, y todavía persisten dudas respecto a las causas de sus respectivas muertes.

Silverstone quedó en shock cuando cuando se enteró de la muerte de su compañera de elenco en “Ni idea”. Cada aniversario de la película, la actriz habla de Brittany Murphy y recuerda cómo fue trabajar a su lado.

La actriz recordó haber visto la audición de Murphy y supo al instante que tenía que ser elegida como Tai. “Fue increíble. Recuerdo que me impresionó lo que hizo y pensé que tenía que decírselo a Heckerling en caso de que no supiera que Brittany Murphy era la que tenía que interpretar el papel”, dijo Silverstone a la revista People.

“Era tan buena”, continuó Silverstone. “Me encanta cuando dice: ‘Eres virgen y no puedes conducir’. Es uno de mis momentos favoritos de toda la película”.

“Siempre sentí una conexión muy especial con Brittany mientras compartimos una experiencia increíble en nuestras vidas, siempre juntas. Siento mucho amor en mi corazón por ella y espero que ahora se encuentre en paz. Es verdaderamente triste”, expresó al citado medio. Asimismo, afirmó que le encantó trabajar con Brittany, debido a que la fallecida actriz era “muy talentosa, dulce y cariñosa”.

Las burlas que terminaron con la reina adolescente

A pesar de encontrarse en el mejor momento de su carrera, la intérprete decidió alejarse de la fama tras ser víctima del acoso de la prensa y de las burlas por su peso. Su papel de Batgirl la convirtió en objeto de escarnio público porque su cuerpo había cambiado. Incluso su representante y el propio Joel Schumacher dijeron en comunicado que la actriz estaba en un estricto programa de tonificación y pérdida de peso. También se dijo que el equipo de producción se reía de ella a sus espaldas por los problemas que tenía para entrar en el traje de la superheroína

“Me abrumó mucho ser famosa porque era una chica muy joven y en realidad nunca fue mi intención. Fue realmente extrema la forma en que se hablaba de mí”, explicaba en 2020 a The Guardian. La prensa la llamaba “Fatgirl” (”chica gorda’”, un juego de palabras con su personaje Batgirl) y los paparazzi le decían así mientras la perseguían para tomarle fotos.

“Se burlaban de mi cuerpo. Era hiriente como hablaban de mí, pero sabía que estaban equivocados. No estaba confundida. Sabía que no estaba bien burlarse del físico de alguien, no me parece que sea correcto hacérselo a un ser humano”, añadía. Una vez un periodista le preguntó por su talla de sostén durante una entrevista. Las cosas a su alrededor se volvían cada vez más tóxicas.

Tras su interpretación de la “Batichica” y los crueles comentarios, Alicia decidió alejarse de la imagen de chica sexy y optó por papeles chicos para retirarse en silencio de Hollywood. Con tiempo libre aprovechó su fama para causas solidarias en defensa de la infancia o del planeta: “Necesitaba encontrar una manera de hacer ambas cosas, poder ser actriz y activista al mismo tiempo, así que eso es lo que hice”.

Desde entonces nunca dejó de actuar ya que en las últimas tres décadas fue parte de proyectos destacables como “The Killing of a Sacred Deer” del griego Yorgos Lanthimos. “Moriría por volver a trabajar con él”. Sin embargo nunca alcanzó las expectativas que la industria había dibujado para ella. No la dejaron. Tampoco parecía que le importara demasiado.

Hoy a los 46 años está feliz de pasar tiempo en casa con su hijo de 11 años, Bear, fruto de su matrimonio con su ex esposo Christopher Jarecki, de quien se divorció en 2018. En una entrevista reciente que concedió para hablar sobre su dieta vegana y su estilo de crianza con apego, Silverstone reveló: “Bear y yo todavía dormimos juntos. Me podría meter en problemas por decir eso”.

La actriz ya había compartido detalles sobre su estilo de crianza en una entrevista de 2020 con el New York Times. Silverstone le dijo al medio que estuvo tomando baños con su hijo durante el confinamiento y explicó que fue una de las actividades que encontró “reconfortantes” durante la pandemia. Una declaraciones que generaron polémica. No obstante, las críticas -dice-le son indiferentes: “Sinceramente, no me importa”.