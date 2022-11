La historia de amor-odio entre Vin Diesel y Dwayne Johnson tiene un nuevo capítulo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

A pesar de que en algún momento fueron muy cercanos, ahora la relación entre los actores es distante y competitiva

Desde que Dwayne Johnson se negó a participar en las próximas películas de Rápido y Furioso, el actor se distanció de Vin Diesel debido a las presiones e intentos de manipularlo para que continúe participando en la saga. Pero a pesar de que en algún momento formaron una buena relación de amistad lejos de las cámaras, ahora su vínculo se ha roto.

Por Latfan

Según informan fuentes cercanas al actor, Vin Diesel siente envidia de la gran popularidad que goza el ex luchador tras el se estrenó la película de DC Comics Black Adam, sobre todo considerando que rechazó seguir trabajando con él. “Vin se esfuerza mucho por ser el hombre que otros hombres quieren ser y las mujeres con las que quieren estar, pero siempre estará a la sombra de The Rock”, reportó un cercano al intérprete.





Pero sus logros no han sido bien recibidos por su ex amigo Vin Diesel, ya que según reporta Radar Online el actor no soporta que Johnson sea mejor. “Su ego es extremadamente frágil y no puede quitarse la sensación de que Dwayne es el mejor hombre”, comentó una fuente cercana. “Lo triste es que esta pelea no se trata de dos hombres, es principalmente una cosa de un solo lado y todo depende de Vin, que se ha obsesionado con Dwayne”, concluyó un cercano al actor.