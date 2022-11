VIDEO: Fuerzas represivas del régimen de Irán irrumpen en viviendas de los manifestantes

Hasta el momento más de 15.000 iraníes han sido detenidos y varios cientos han muerto en casi dos meses de protestas

Un nuevo video publicado en las redes sociales muestra el momento en que las fuerzas del régimen iraní ingresan a la vivienda de una persona para arrestarla por participar de las protestas que se llevan a cabo en Irán desde la muerte el 16 de septiembre de Masha Amini.

Por Infobae

Las imágenes, compartidas en Twitter por la activista y periodista iraní Masih Alinejad, fueron tomadas en el estacionamiento de una casa residencial en la ciudad de Bandar Abbas, en sur del país.

“Un gran número de personas armadas con porras y fusiles primero dispararon contra las ventanas y el estacionamiento y luego ingresaron al estacionamiento. Luego golpearon a la persona que se había refugiado en la esquina del estacionamiento y al final del video destruyeron la cámara de vigilancia”, escribió Alinejad.

Otro video publicado tomado desde este estacionamiento con un celular muestra mucha sangre derramada en el piso del estacionamiento, agregó Alinejad. “Se desconoce el destino y la identidad de esta persona, pero el remitente del video afirmó que la policía le quitó la ropa personal”, dijo.

Más de 15.000 iraníes han sido detenidos y varios cientos han muerto en casi dos meses de protestas, según estimaciones de la agencia de noticias activista Hrana.

Condena a muerte

Ya son dos las personas que fueron condenadas por el tribunal revolucionario de Teherán a muerte tras participar en las protestas.

El primero fue sentenciado por quemar una sede gubernamental durante la ola de protestas. La agencia oficial de noticias IRNA, que no identifica al condenado, indica que la sentencia se ha dictado en relación con los cargos de “incendiar un edificio gubernamental, alterar el orden público, reunirse y conspirar para cometer un delito contra la seguridad nacional, y ser enemigo de Dios y de corrupción en la tierra”, este último delito castigado con la ejecución.

El segundo fue condenado en Teherán por “atacar a una persona con un cuchillo, prender fuego a una motocicleta y declarar la guerra contra el Estado”, informó la agencia de noticias Mizan, del Poder Judicial.

En ambos casos el veredicto aún puede ser apelado.

Al menos otras cinco personas han sido condenadas a penas de prisión por su participación en las protestas.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió el martes al Gobierno iraní que libere a los miles de civiles que permanecen detenidos por su participación en las manifestaciones pacíficas.

El portavoz de la oficina Jeremy Laurence recordó a las autoridades de Irán en rueda de prensa que “los derechos humanos protegen el derecho de la gente a reunirse pacíficamente y la libertad de expresión”.

Además, las Naciones Unidas también solicitaron una moratoria para la pena de muerte en el país después de que un tribunal de la ley islámica condenase con esta pena capital a un manifestante por “hacer la guerra contra Dios” y por “corrupción en la tierra”.

El número de muertes que se han producido en Irán desde el inicio de las protestas asciende a 326 personas, entre las cuales se contabilizan 43 niños.

This is a man hunt, not just crushing a protest!

Security forces of the Islamic Republic broke into a apartment complex to drag down an unarmed man hiding there.

A video taken later shows lots of blood.

The world must act now!#IranRevoIution#MahsaAmink

pic.twitter.com/ERglqZBSyi

— Masih Alinejad ?? (@AlinejadMasih) November 17, 2022