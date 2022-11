“Los vemos, rusos, incluso en la oscuridad”: francotiradores ucranianos abaten a grupo de soldados enemigos (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Uno por uno, los oficiales fueron cayeron sin saber de dónde venían las balas. IMÁGENES SENSIBLES

Un grupo enemigo avanza sobre la línea de combate. Son cinco uniformados que, aunque avanzan con cautela, están desprotegidos en un terreno abierto. Se vuelven presas fáciles. Cae el primero y no será el último.

Por Infobae

El Ministerio de Defensa de Ucrania divulgó un impactante video en el que se ve cómo un grupo de soldados pro rusos es abatido por francotiradores ucranianos, que disparan desde fuera del campo de visión del enemigo, en un campo oscuro.

Cuando cae el primero, sus compañeros no parecen entender todavía el riesgo en el que estaban todos. Se acercan, lo socorren. Al darse cuenta que fue disparado, apuntan a su alrededor sin saber de dónde vino la bala.

Cae el segundo y los soldados siguen de pie, sin huir o echar cuerpo a tierra. Recién cuando cae el tercero, los dos restantes emprenden la retirada. Mientras huyen, una bala alcanza a un cuarto agente.

El quinto parece huir y podrá contarle, si alcanza a otro batallón del mismo bando, cómo perdió a todo su grupo a manos enemigas.

El video del Ministerio, que no cuenta con fecha ni lugar, se comenzó a viralizar en Twitter, donde fue comparado con la película Depredador, por la vista infrarroja del visor.

“Los vemos, rusos. Incluso en la oscuridad. No conocerán la paz hasta que abandonen Ucrania”, indicó la cuenta oficial de Defensa.

Las autoridades ucranianas informaron este jueves que han interceptado dos misiles lanzados por el Ejército de Rusia contra la capital, Kiev, y acusaron a Moscú de volver a atacar la ciudad en un intento por desgastar a las fuerzas de Ucrania, tras la masiva ofensiva del martes.

Las autoridades locales han indicado en un mensaje a través de Telegram que los “dos misiles de crucero han sido derribados” y subrayaron que por el momento “no existen datos sobre víctimas o daños”. “La información está siendo clarificada”, ha señalado.

Por su parte, las autoridades rusas han indicado que han derribado un dron sobre Crimea, cuyos restos han caído sobre la planta eléctrica de Kafa, según informaciones de la agencia de noticias TASS.

Oleg Kryuchkov, asesor de las autoridades de la península de Crimea, que fue anexionada por Rusia en 2014, ha señalado que las instalaciones apenas han resultado dañadas y que el suministro no se ha visto afectado.

Durante los últimos meses, los sistemas de defensa aérea de la zona se han puesto en marcha ante ataques de las fuerzas ucranianas en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

We see you, russians.

Even in the dark.

You will not know peace until you leave Ukraine. pic.twitter.com/LolTuBO4AN

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 17, 2022