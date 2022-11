Rusia desmiente hospitalización de Lavrov a su llegada a Indonesia

Click to share on Google News (Opens in new window)

Rusia desmintió hoy las informaciones de que su ministro de Asuntos Exteriores, Sergué Lavrov, haya sido hospitalizado a su llegada a Indonesia, donde asistirá a la cumbre del G20.

“No es cierto”, dijo a EFE un portavoz del Ministerio de Exteriores.

La portavoz de Lavrov, María Zajárova, indicó poco después en su el canal de Telegram que se encuentra con el ministro en el hotel donde se aloja la delegación rusa en Bali.

“Estamos en Indonesia con Serguéi Víktorovich (patrónimico de Lavrov), leemos las noticias y no damos crédito a nuestros ojos: resulta que él está hospitalizado”, escribió.

Tras añadir un emoticono de un gatito llorando de la risa, Zajárova señaló que la información sobre la hospitalización de Lavrov es, “desde luego alto pilotaje en noticias falsas”.

“Pues esperen una exclusiva mundial”, concluyó irónicamente la portavoz, que publicó segundos después un vídeo de Lavrov en bermudas y camiseta trabajado al aire libre.

En el vídeo Zajárova le comenta al ministro de Exteriores la noticia de su supuesta hospitalización a lo que este replica: “También de nuestro presidente (Vladímir Putin) desde hace unos diez años escriben que está enfermo”.

“Este es un juego que no es nuevo en política”, dijo Lavrov, deseo a los periodista occidentales “ser más honestos, escribir la verdad y no limitarse en su reportajes a un solo punto de vista”. EFE

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a "political game" https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) November 14, 2022