Así se cotiza el “Dólar Catia” tras subidón del paralelo

Luego de que este martes, 8 de noviembre, el aumento del valor del dólar paralelo se ubicara en 10 bolívares, el equipo de 2001 realizó un recorrido por Catia para constatar el valor de la divisa en los comercios.

Por Diario 2001

Alicia Roa indicó que en la populosa zona caraqueña los comerciantes usan el dólar paralelo para fijar los precios.

“Lo cobran a Bs 10 y Bs 12 en casi todos los negocios que venden comida, puestos de carne y pescado”.

Maryori Suárez señaló que en el sector unos negocios se rigen por el paralelo y otros por el dólar BCV.

“El paralelo lo cobran hasta en Bs 12 desde hace una semana, más que todo en las bodegas que venden comida, arroz, azúcar, harina, las que venden charcutería”.

Dijo que al pagar por el punto de venta le recargan un bolívar.

“Yo reclamo, pero dicen si quieres compras o te vas a otro lugar. Uno no tiene un teléfono donde denunciar. Es más barato pagar en dólares, si hay una oferta a mí no me toca. El vuelto en dólares lo dan si uno lo pide, sino, en bolívares. En algunos lugares dan caramelos si no tienen cómo dar vuelto”.

Denuncian recargos ilegales

Noris Lameda aseguró que en varios establecimientos realizan recargos de manera intransigente por el punto de venta.

“Me cobran Bs 0,5 por cada dólar. Eso es ilegal, pero por necesidad uno accede y se hace cómplice. Las ofertas y promociones se pierden. Lo roban a uno por doquier, el comerciante dice que lleve más productos para completar”.

Yenny Navas afirmó que por la zona los precios se establecen por el paralelo.

“Usualmente a Bs 10, desde días atrás. Ya debe estar en más dependiendo de lo que uno compre y en dónde. Ese paralelo lo aplican los buhoneros más que nada, algunos establecimientos siguen el BCV”.

Añadió que la tasa no oficial la usan los buhoneros que venden todo tipo de artículos como comida, ropa nueva y usada, chuchería, verduras, zapatos.

“Por el punto cobran y ganan el porcentaje, es como si fuera el paralelo, redondean hasta llevarlo al paralelo. Es más barato pagar en bolívares en efectivo o en dólares”, dijo.

Vuelto verde

Con los buhoneros no hay ofertas, “siempre hay trampas. No reclamo, yo solita no puedo, debe ser el pueblo entero. A veces dan vuelto en dólares y a veces no, o una parte en divisas y otra en bolívares. No hay menudeo en dólares”, afirmó.

Gabriela Castillo acotó que los comerciantes usan la tasa paralela a Bs 10.

“Lo vi la última vez que compré hace dos días en los negocios informales, los buhoneros que venden víveres, los que venden verduras, aunque no todos. La mayoría de las veces dan un aparte del vuelto en dólares y otra en bolívares”.

Comentó que en ocasiones tiene que gastar todo el billete porque el sencillo en dólares no lo dan.

“A veces sí. Acá en la calle se ve más ese sencillo en dólares que en supermercados. En los negocios formales predomina el dólar BCV. Hay mucha gente que se queja del paralelo y no lo paga”.

Jackeline García aseguró que los negocios formales utilizan la tasa del BCV a Bs 8,73 y “los buhoneros la paralela a Bs 10 desde que subió el dólar. Usan el dólar negro en la venta de ropa más que todo. Al pagar por el punto de venta me han recargado Bs 2, con esa recarga ya no hay ofertas ni promociones”.

Expresó que el vuelto no siempre lo dan en dólares, y dan bolívares a tasa BCV.