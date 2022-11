Del éxito a la desgracia: actores y cantantes venezolanos que sucumbieron ante las adicciones

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Aunque la mayoría del tiempo intentan mostrar una vida llena de lujos y de instantes mágicos, la realidad es que muchos son los famosos que pasando por malas situaciones sucumben ante las drogas. Cientos son los ejemplos en el mundo sobre personajes atrapados en las adicciones, algunos hasta con finales fatídicos en sus vidas.

lapatilla.com

La cara oscura de la fama esconde ese lado tenebroso que solo quienes viven el infierno de depender de sustancias conocen. Marilyn Monroe, Elvis Presley, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Prince, Whitney Houston, Maradona, Ben Affleck , Britney Spears y Amy Winehouse son parte de los más recordados.

En Venezuela también nuestras figuras artísticas han vivido episodios trágicos que han terminado por destruir sus carreras. El más reciente el caso del cantante Chyno Miranda que luego de una afección provocada por el coronavirus comprometió su estabilidad neurológica y por malas decisiones cayó en el consumo de drogas.

Su madre confiesa que este proceso no ha sido nada sencillo y por este motivo lo internaron en una clínica de rehabilitación del cual se habla mucho en la actualidad y ha generado un revuelo terrible.

“Yo decidí meter a mi hijo en la clínica para que sanase de unas patologías que él tiene, sobretodo de una secuela que le ha quedado de su encefalitis, que le impide actuar correctamente”, dijo la señora Alcira Pérez Ochoa.

Otro que también vivió un episodio que marcó su vida fue el actor Yanis Juan Andrés Chimaras, quien es recordado por su gran personalidad. Su propia hija la también actriz Laura Chimaras confesó que fueron instantes muy duros y que muchas veces llegaron a no tener ni siquiera comida en la nevera debido a toda esta situación.

Incluso la animadora Viviana Gibelli confesó que durante grabaciones tapó cuando llegó en malas condiciones por el cariño que le tenía. “Él era bueno, yo sabía de qué material estaba hecho”, confesó.

La modelo y Miss Barinas 1975, Helena Merlín, también es otro caso recordado en el país debido al impacto que tuvieron los estupefacientes en su vida. De pasar ser una de las mujeres más bellas a la indigencia.

Las imágenes de esta mujer recorrieron los principales canales televisivos del país y muchos no entendían cómo pudo llegar hasta ese estado. Merlín confesó que “fue gracias a Dios que pudo trabajar en todo esto”.

Helena estuvo internada en Cuba para tratar su caso.

El bolerista de América, Felipe Pírela, también tiene una historia triste con el consumo. Incluso su muerte esta ligada a una presunta deuda por cocaína.

Colina que fue el artista pop más querido durante décadas también sufrió momentos duros, de hecho se dice que padecía de trastornos mentales tales como la depresión y la ansiedad, que fueron los que provocaron su adicción.

El cantante Sixto Rein confesó que luego de caer en las drogas, se alejó de su propia familia y hasta pensó en quitarse la vida.

“Tuve la bendición de firmar con una disquera increíble que es Carbon Fiber Music pero no me hallaba. Uno de los ciclos donde llego al punto máximo emocional cuando estoy en la disquera con temas grabados con Maluma, Bad Bunny, Elvis Crespo, Franco de Vita y Nacho y me dice Sixto tienes que hacer más temas, todavía no puedes salir y tienes que esperar, allí me refugio en las drogas y voy perdiendo todo”, acotó.