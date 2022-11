El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 5 de noviembre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Los dramas se inician, crecen, empeoran y no se acaban hasta que no les pongamos fin. Y ¿sabes que es lo peor?. Que muchas veces lo hacen un tus pensamientos. Cuando la mente nos controla podemos convertir, aún sin darnos cuenta, una pequeña bola de nieve en una avalancha. Si eres parte de un drama córtalo de una vez, tú decides si vivir así o vivir en paz. Hoy es un día para reiniciar o reconstruir.

Tauro

Te das cuenta de ciertas realidades que estaban allí, pero que de una u otra manera has evadido ver y ahora, desde la aceptación, reflexionas sobre tus acciones. Es hora de pedir perdón, de perdonar y de sanar. Sino lo haces, es como limpiar la casa y esconder el sucio debajo de una alfombra. Queda allí y en un momento crecerá tanto que no podrás controlarlo o saldrá y ensuciará todo.

Géminis

Hazte responsable de tus palabras, decisiones y acciones. No se trata de decir y hacer solo por hacerlo. Todo tiene consecuencias y por eso es mejor y prevenir. ¿Que quieres que igual suceda? Pues, prepárate y enfréntalo con la seguridad de qué haces lo mejor posible. Hazlo sin mascaras, siendo tú en cada momento.

Cáncer

Nunca cambies por alguien más. El amor es aceptación y cuánto tratan de cambiarnos es porque ese amor no es positivo. Por supuesto, nos referimos a cambiar algún aspecto de nuestra vida o personalidad que esté bien, porque si es algo que no funciona, agradécelo. Sin embargo, sea como sea, debe ser desde el amor. Para que una relación, de la índole que sea, funcione, ambos deben aceptar al otro tal cual es. Ayudar a que crezca es motivarlos a ser una mejor versión de si mismos, no a ser otra persona.

Leo

Logras una recompensa, una palmadita en el hombro o un reconocimiento por tu forma de manejar tus sentimientos. Estás motivado a ir por más y no valen peros, porque para luego es tarde y el tiempo pasa y no te puede ganar. La buena noticia es que estás más que dispuesto a moverte hacia adelante y lo haces claro de tus limitaciones y dispuesto a incluir a quien pueda aportar algo positivo.

Virgo

Quieres descansar y es justo lo que harás, por lo menos buena parte de este día. Lo que hagas en la noche ya lo determinarán tus ganas, aunque es probable que sea más de lo mismo: nada. Estás en paz contigo mismo y quieres estarlo más, lees libros, te conectas con tu yo más interno, escuchas música relajante y disfrutas cada momento, libre de ansiedad.

Libra

Ten presente hoy y siempre que no basta con so?ar, también debes entrar en acción. Sabes lo que quieres, pero debes ir tras ello sin más demoras, porque excusas para posponerlo siempre habrá, pero ya no tiene sentido esperar más. Ve paso a paso, sin apresurarte, porque para construir lo que deseas necesitas cuidar cada detalle.

Escorpio

No te tomes nada demasiado en serio, pero tampoco a la ligera. A cada cosa hay que darle el tiempo y la importancia que se merece, ni más, ni menos. Sin embargo, por mucho peso que puedan hacer en nuestras vidas, no podemos permitir que nos controlen y mucho menos que definan quienes somos. No somos lo que nos sucede, sino como manejamos lo que sucede.

Sagitario

Logras un equilibrio entre el amor y la amistad. Te sientes estable y haces lo posible porque quienes amas lo estén también. Es un día en que vale la pena evaluar quien es quien y quien merece ser parte de tu vida y quien no. Decide sin apasionamiento, desde la paz de buscar lo mejor para ti y para los demás. Elige sin apresurarte, sin juzgar, sin señalar, pero sobre todo, sin darte golpes de pecho.

Capricornio

Pones en orden tus ideas y te activas. Hay mucho por hacer el día de hoy, pero tendrás que elegir. Inclínate a lo más urgente, el resto pueden quedar para después. El mundo no es tuyo si despiertas primero, lo es si despiertas feliz, porque la felicidad es y debe ser la meta principal.

Acuario

Esta bien enfocarte en lo material, pero también es importante que cultives tu vida espiritual. Si te sientes bien contigo mismo lo demás serán un extra, que se agradece por supuesto, pero que sólo será un complemento. Cuando irradias buena energía atraes el doble en bendiciones. Hoy es un día de equilibrio, en el que puedes realizar limpiezas internas y combinarla con embellecimiento físico. Te sientes bien por dentro y luces mejor en el exterior.

Piscis

Perdona, pero no lo hagas por la otra persona. Hazlo por ti, por tu tranquilidad mental, por tu paz emocional, porque no puedes cargar pesos que te impidan avanzar, porque perdonar es sinónimo de liberación. Eso si, no confundas perdonar con aceptar y mucho menos con olvidar, porque en primer lugar no tienes porque volver a aceptar a esa persona en tu vida y en segundo, a quien olvida le vuelve a suceder.