Agapure alerta sobre aumento de la impunidad en casos de abigeato en Apure

La Asociación de Ganaderos del estado Apure (Agapure) este viernes 4 de noviembre de 2022, reporta el aumento del robo y hurto de ganado en cuatro de los siete municipios de la entidad llanera.

Por María Eugenia Díaz

El gremio de ganaderos alerta que desde el 10 de agosto hasta el 29 de octubre de este año, delincuentes han robado y hurtado un total de 238 animales, entre vacunos y bufalinos en las unidades de producción.

La información fue dada a conocer por Luis Chacón, directivo de dicha institución gremial, quien además detalló que los datos suministrados se refieren a nueve fincas afectadas: cinco en el municipio Biruaca, una en el municipio José Cornelio Muñoz, una en Achaguas, dos en Pedro Camejo.

El caso más reciente, documentado por Agapure, aconteció aproximadamente entre las 07:30 PM y 08:00 PM, en el Fundo “El Manguito”, el pasado sábado 29 de octubre en el sector las Patillas, sector Viento B del municipio Biruaca, estado Apure, cuando los miembros de la familia del productor, Valentín Ramos se encontraban sentados al frente de su casa.

Los delincuentes lograron robar 150 kilos de carne, equivalente a siete reses, dos teléfonos celulares y al menos 140 dólares en efectivo. “desconectaron neveras, aires acondicionados y televisores”, dijo Eduardo Ramos, hijo del dueño de la finca quien relata para este medio digital que el hecho ocurrió mientras sus padres estaban ubicados en su habitación descansando. Mientras esto ocurría, aproximadamente, un total de cuatro hombres fuertemente armados con pistolas y cuchillos, vestidos de negro con gorras y tapabocas negro, abordaron a Ramos y le dieron la voz de alto.

“Me dijeron: ¡Quieto, quieto que ando buscando a Armando Gutiérrez para matarlo!, no te muevas!, le pedí explicación y lo que me dieron fue una patada. Luego me llevaron hasta la puerta del cuarto de mi papá y me amenazaron de muerte si no abría la puerta. Estaba con mi esposa y mis dos hijos y un sobrino de mi mujer, pero ella corrió y se metió para el cuarto donde estaba mi mamá y papá acostados”, apuntó el agraviado quien fue maniatado, junto a dos sobrinos, todos encerrados en un cuarto con iluminación, mientras los delincuentes tomaban posesión de sus pertenencias, desde las 08:00 PM hasta las 05:00 AM del pasado sábado.

De acuerdo al testimonio de las víctimas, los malhechores durante ese lapso de tiempo mataron las reses, cocinaron y llamaron a otro implicado en el caso, encargado de trasladar los objetos de valor robados en esta unidad de producción, quien aseguró en alta voz del teléfono celular que no podía acudir al lugar por fallas mecánicas relacionadas con el vehículo destinado para tal fin.

Para poder mantener siete vacas, estos productores apureños, deben invertir por lo menos seis años de su vida. “Perdimos en promedio como 3.200 dólares. Los robos son continuos en la zona. En esta ocasión también golpearon a mi hermana detrás del oído derecho y a un sobrino, durante forcejeo con los señalados por este hecho”, dijo.

Impunidad Cero

Ante este flagelo, el doctor en derecho Julio Elías Mayaudón, exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante el Conversatorio “¿Qué hacer como víctima de Abigeato?, ofrecido por el jurista en la sede Agapure, este miércoles 2 de noviembre de 2.022, dio a conocer que la impunidad en los casos de abigeato en Apure es “exagerada”, a su juicio, es debido a la ineficiencia de los cuerpos policiales, Fiscalía y el Poder Judicial.

Mayaudón considera inaceptable que en Apure durante los últimos 10 años no exista una sentencia condenatoria, más de 15 años que ningún implicado en abigeato quede más de seis meses preso por esta causa mientras dura el juicio por el delito de abigeato, lo cual considera grave.

El catedrático de la Universidad de Carabobo insta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y al gremio de ganaderos a sumar esfuerzos para combatir la impunidad en los casos de robo y hurto de ganado en el estado Apure.

Para el profesor universitario el delito tiene tres momentos: Antes, Durante y Después.

• Antes: Donde la función de los cuerpos policiales y de los propietarios de las unidades de producción debe ser preventiva.

• Durante: En este momento le corresponde a los entes de seguridad estar atentos ante cualquier caso.

• Después: Se debe contar con las leyes suficientes para que se aplique la justicia. Las leyes existen, lo que hace falta es quienes la apliquen correctamente