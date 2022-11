Taylor Swift hace historia al ocupar todos los puestos en el top 10 de los éxitos musicales en EEUU

Click to share on Google News (Opens in new window)

Taylor Swift se convirtió en la primera artista en la historia en ocupar todos los puestos en el top 10 de la lista de sencillos de Estados Unidos.

Por BBC Mundo

La cantante y compositora supera a Drake, quien tenía el récord anterior de nueve sencillos entre los 10 primeros en septiembre de 2021. Antes que él, los Beatles obtuvieron ocho entre los 10 primeros en 1964.

El dominio de las listas de éxitos de Swift se debe a su último álbum, Midnights, que se ha convertido en el lanzamiento más vendido de 2022.

“¿10 de 10 de los Hot 100? ¿En mi décimo álbum? ESTOY EN UN LÍO”, tuiteó la estrella pop.

10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES. https://t.co/q1n5Zc6pYA

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 31, 2022