Malas noticias: Henry Cavill dejará la serie “The Witcher” y Netflix anunció su reemplazo

Terribles noticias para la numerosa audiencia de The Witcher. Henry Cavill abandonará su papel como Geralt de Rivia tras confirmarse su regreso como Superman. El actor se despedirá de la popular serie una vez finalizada la tercera temporada, cuyo estreno está programado para el próximo año. Por lo tanto, todavía podremos ver a Cavill en los pies del brujo por unos cuantos episodios. Netflix se movió rápidamente y ya le encontró reemplazo: Liam Hemsworth.

Por Hipertextual

“Es oficial: The Witcher regresa para la Temporada 4, y Henry Cavill entregará sus espadas a Liam Hemsworth como el nuevo Geralt de Rivia después de la Temporada 3. Bienvenido a la familia Witcher, ¡Liam Hemsworth!”, mencionan. El escueto mensaje, desde luego, intenta esconder que estamos ante una de las noticias más sorpresivas en el mundo del entretenimiento durante 2022.

It’s official: The Witcher is returning for Season 4, and Henry Cavill will be handing his swords to Liam Hemsworth as the new Geralt of Rivia after Season 3. Welcome to the Witcher family, @LiamHemsworth!

Read more: https://t.co/ABQMdqkzXX pic.twitter.com/xyIaRBbiRT

— The Witcher (@witchernetflix) October 29, 2022